La USAL estudia crear un Instituto Rey Sejong para impulsar el aprendizaje del coreano

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha visitado la King Sejong Institute Foundation durante su viaje institucional a Corea del Sur para conocer sus programas educativos y culturales y estudiar futuras vías de colaboración.

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La USAL trabajará con la Fundación para analizar la viabilidad de crear un Instituto Rey Sejong en Salamanca, lo que permitiría ampliar las oportunidades para aprender coreano y acercar la cultura del país a la comunidad universitaria y a la sociedad salmantina.

La Fundación, vinculada al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur, cuenta con una red internacional de 252 institutos en 87 países, según los datos presentados durante la visita.

La posible incorporación de la USAL a esta red permitiría acceder a programas de enseñanza del idioma, materiales educativos, formación de docentes y distintas iniciativas culturales y de intercambio, además de oportunidades de formación y becas en Corea.