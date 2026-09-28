El alcalde de Salamanca hace entrega de los diplomas tras el programa Fomento de Talento

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido hoy, 28 de septiembre, a trece de catorce alumnos que este verano han disfrutado de las estancias de inmersión en centros de investigación de Salamanca. Han recibido en la Casa Consistorial su correspondiente diploma, por formar parte de la última edición del programa Fomento del Talento.

Publicidad Publicidad

Estos alumnos han formado parte de centros que están desarrollando proyectos y ha podido conocer procesos de investigación en centros de la ciudad salmantina.

Por ello, se seleccionaron a los mejores catorce expedientes, diez fueron destinadas a alumnos que habían cursado sus estudios en la modalidad de Ciencias, tres a alumnos de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales y una beca para un alumno de la modalidad de Artes.

Los centros de investigación que acogieron a estos estudiantes fueron: Centro de Investigación del Cáncer (CSIC), Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), Departamento de Física Fundamental de la USAL, GIR Nanodispositivos electrónicos de alta frecuencia, Facultad de Biología, Facultad de Economía y Empresa, Facultad de Filología, así como en la Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Informática de la Universidad Pontificia.

Cada uno de los alumnos ha recibido una beca por un importe máximo de 600 euros para la adquisición de material didáctico impreso, tabletas digitales o material necesario del propio Grado que vaya a cursar.

Desde que el Ayuntamiento inició este programa, en el curso 2016/2017, han participado en él un total de 122 alumnos de Bachillerato.