Alba de Tormes acogerá los Premios Nacionales de Cerámica en 2027

Alba de Tormes será la sede de los próximos Premios Nacionales de Cerámica, cuya entrega tendrá lugar en el primer trimestre de 2027, según se ha anunciado durante el encuentro conjunto de la Agrupación Europea de Ciudades de la Cerámica y la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica celebrado en La Rambla y Córdoba.

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La elección supone un nuevo impulso para la tradición alfarera de Alba de Tormes, una actividad que el Ayuntamiento continúa promoviendo a través de diferentes iniciativas.

Entre las actuaciones que se están desarrollando en Alba de Tormes destaca un programa mixto de empleo y formación especializado en alfarería, el segundo puesto en marcha en los últimos cuatro años. También se trabaja en la restauración de uno de los antiguos coladeros de barro y en la promoción del Museo de la Alfarería.

La actividad relacionada con este oficio tendrá además continuidad este fin de semana con una nueva edición de la Feria del Barro, que contará con talleres interactivos y demostraciones en directo.

Por otro lado, ya está abierto el plazo de presentación de candidaturas para los XI Premios Nacionales de Cerámica, cuyas bases pueden consultarse en la web de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica.