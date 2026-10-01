Santa Marta da el primer paso para convertirse en un municipio referente en innovación, tecnología y vanguardia

“Santa Marta quiere convertirse en un polo de atracción de empresas vinculadas a la inteligencia artificial, a la ciberseguridad, al análisis de datos, al internet de las cosas y las nuevas tecnologías”. Esa es, en resumen, la visión de futuro que tiene el alcalde de Santa Marta, David Mingo, para la localidad y así lo ha dejado claro durante el acto de apertura del Centro de Innovación Tecnológica en el que ha estado acompañado por el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado.

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Un centro que es “la primera demostración” de este proyecto de futuro, según el alcalde. Ubicado en las instalaciones municipales de la calle Antonio Machado, cuenta con 400 metros cuadrados accesibles cedidos a Air Institute, el Centro Tecnológico Nacional en Castilla y León impulsado por la USAL, para desarrollar todo tipo de proyectos relacionados con las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial. De hecho, el centro ya cuenta con una veintena de trabajadores de distintas empresas del sector.

Presentación De Las Instalaciones Y El Inicio De La Actividad Del Centro De Innovación De Santa Marta De Tormes, Vinculado Al Air Institute (8)

Algo que hace que “no estemos hablando de algo que esperamos que ocurra dentro de unos años, está ocurriendo ahora. Hay empresas trabajando, hay profesionales trabajando. hay conocimientos generándose y hay empleo cualificado desarrollándose en el municipio”, ha asegurado Mingo que ha añadido que “este espacio representa el primer gran paso de nuestra estrategia: Santa Marta Tech City. Puede parecer ambicioso, pero es porque queremos transformar progresivamente nuestro municipio en un verdadero ecosistema de innovación. Queremos atraer empresas de base tecnológica, queremos fomentar el emprendimiento cualificado, queremos facilitar que nuevos proyectos empresariales encuentren aquí lugar para desarrollarse, pero queremos también que la tecnología lleve a nuestro tejido productivo y a nuestros vecinos”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha destacado las oportunidades “que se abren en Santa Marta para los jóvenes, para los empresarios, para los emprendedores y, sobre todo, para aquellos que tengan ideas y quieran desarrollarlas junto con la Universidad de Salamanca en este municipio”. El rector ha asegurado que este proyecto “tiene repercusión más allá de los bordes de esta ciudad y afecta a todo lo que es el entramado y el ecosistema empresarial de nuestra provincia”.

Corchado ha destacado la buena acogida que ha tenido este Centro de Innovación entre las empresas del sector que “han confiado en este proyecto para empezar a trabajar de manera inmediata” y ha añadido que otras estarán en las instalaciones en breve, aunque el objetivo está puesto en “pero con el objetivo puesto en el nuevo Centro de Empresa que dentro de unos años va a ser un referente también de innovación y de atracción de empresas tecnológicas internacionales, de impulso a las empresas que estén en Santa Marta y sobre todo un centro pensado para el desarrollo de la Universidad de Salamanca, de sus grupos de investigación”.

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Presentación De Las Instalaciones Y El Inicio De La Actividad Del Centro De Innovación De Santa Marta De Tormes, Vinculado Al Air Institute (19)

Inicio de las obras del nuevo centro de empresa de la Serna Este jueves, coincidiendo con la apertura del Centro de Innovación, han comenzado las obras del nuevo Centro de Empresa ubicado en la Serna. Se trata de la primera fase del proyecto que cuenta con una inversión de 1,7 millones de euros financiados por la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de la localidad. El alcalde de Santa Marta, David Mingo, además ha adelantado que el Ayuntamiento ya cuenta con la financiación para sacar a licitación el segundo edificio de los tres que conformarán este proyecto.

“Queremos crear otro centro de empresa de referencia, con diferentes espacios para acompañar a los proyectos empresariales en sus distintas etapas. Un lugar para el emprendimiento, un lugar para el coworking, un lugar para acelerar empresas que comiencen a crecer y posteriormente un lugar para que puedan instalarse empresas consolidadas. Ese es precisamente el modelo sobre el que está diseñado ese proyecto”, ha asegurado Mingo.

Además, la Universidad de Salamanca colaborará en la atracción de empresas, incorporando al proyecto su capacidad de generación de conocimiento y talento y su conexión con el tejido empresarial.