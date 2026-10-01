El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha anunciado este jueves las ayudas municipales al deporte de cara a la temporada 2026/2027.

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Los beneficiarios de estas ayudas son los clubes Sporting Carbajosa, C.D. Carbajosa, C.D. Carbasket, C.D. Avecarsa, Atlético Baloncesto Carbajosa, C.D. Voleibol, además de la entidad de promoción deportiva Twirling.

Desde el consistorio notifican que el modelo de apoyo municipal es "integral" y que por eso las entidades se benefician de la cesión gratuita de unas instalaciones que son de todos los vecinos, sin que deban asumir ningún coste derivado de su mantenimiento.