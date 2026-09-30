El Ayuntamiento de Aldeatejada ha logrado que la localidad cuente con un nuevo aula en la Escuela Infantil para este curso que permitirá dar cobertura a diez familias que en un primer momento se habían quedado sin plaza.

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La nueva unidad, que ha sido concedida por la Junta este mes, será un aula mixta para niños de entre 0 y 2 años. El Ayuntamiento ha sido quien ha realizado las gestiones para su solicitud al comprobar que había un numero considerable de familias que se quedaban sin plaza en el centro educativo.

Desde el Ayuntamiento de la localidad aseguran que la consecución de este aula "da respuesta a todas las necesidades planeadas por las familias para el nuevo curso, reforzando además un servicio especialmente importante para favorecer la conciliación familiar y laboral.

La escuela contará durante el curso 2026/2027 con un total de 50 niños. De ellos, ocho corresponden al tramo de 0 a 1 año, 13 al de 1 a 2 años y 19 al de 2 a 4 años, a los que se suman los diez menores que podrán incorporarse gracias a la nueva aula mixta de 0 a 2 años.