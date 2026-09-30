Treinta expositores con lo mejor de la mesa salmantina se darán cita en Cabrerizos

Treinta expositores de productos de alimentación con lo mejor de la despensa salmantina se darán cita este sábado en Cabrerizos con motivo de la celebración de la tercera edición de su Feria Agroalimentaria. Una cita que, aunque solo lleva tres ediciones, tiene como antecedente la Feria de la Huerta, como ha recordado el alcalde Claudio del Río en la presentación. Un evento que permite poner en un escaparate uno de los principales productos de la localidad, las hortalizas. “Cabrerizos está ubicado en una zona con mucho regadío y con numerosos terrenos dedicados al cultivo de hortalizas”, ha asegurado el alcalde.

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Por su parte, la diputada Nieves Martín ha destacado la importancia de esta feria que gira en torno a la “los productos de calidad y el trabajo de quien produce y además da una oportunidad de generar movimiento económico y atrae visitantes”. La diputada ha adelantado la nueva convocatoria de ayudas para que los ayuntamientos organicen todo tipo de ferias y eventos con un presupuesto de 160.000 euros. El año pasado se beneficiaron de la iniciativa 32 municipios.