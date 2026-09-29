Cabrerizos acogerá este sábado, 3 de octubre, la tercera edición de su Feria Agroalimentaria. Durante toda la jornada, además de los puestos de venta habrá actividades para disfrutar toda la familia. Talleres, animación infantil, biblioteca, cuentacuentos y degustaciones se repetirán durante todo el día.
A partir de las once abrirá sus puertas la feria. Dulces, vinos, aceite, frutas, verduras, quesos, ibéricos, miel, licores, encurtidos, legumbres, delicatessen y artesanía como jabones o joyería, llenarán la plaza de productos de primera calidad. A las 13.00 horas comenzarán las degustaciones de vinos, de kiwis y una demostración de asado de pimientos. El pincho de feria será patata asada y bebida.
A partir de las 14.00 horas habrá una degustación gratuita de arroz a la zamorana y por la tarde está previsto que se organice una de perronillas y moscatel. Además, habrá una cata comentada de quesos y un taller de arcilla polimérica.
La jornada concluirá con una actuación musical a cargo de Fisármonica en Blues.
Este es el programa de actividades:
- 11:00 h. APERTURA
- A partir de las 11:45 h. TALLERES, ANIMACIÓN Y BIBLIOTECA INFANTIL.
- 12:00 h. INAUGURACIÓN OFICIAL
- 13:00 h. CUENTACUENTOS
- 13:00 h.
- Degustación de vinos durante toda la feria (VIÑA VER).
- PINCHO DE FERIA: patata asada y bebida (ASADINA).
- DEGUSTACIÓN: Kiwis Zespri.
- DEMOSTRACIÓN: asado de pimientos (ISAAC GÓMEZ - HORTICULTOR ALDEALENGUA).
- 14:00 h. DEGUSTACIÓN GRATUITA de Arroz a la Zamorana (AYTO. CABRERIZOS).
- 17:30 h. TALLER de Arcilla Polimérica y Magia (inscripción previa).
- 18:00 h. Cata comentada de queso por QUESOS EL EMPERADOR CARLOS V (inscripción previa).
- 18:00 h. DEGUSTACIÓN GRATUITA de perronillas y moscatel (AYTO. CABRERIZOS).
- 18:30 h. ACTUACIÓN MUSICAL por FISÁRMONICA EN BLUES.
- 21:00 h. CLAUSURA