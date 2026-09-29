El nuevo Decreto de la Vivienda promete ser uno de los más importantes en la historia de España en cuanto a la protección de este bien de primera necesidad se refiere. Con medidas que abarcan protección frente a los desahucios o la regulación del alquiler de temporada, el pacto ‘in extremis’ de PSOE y Sumar ha logrado ver la luz verde durante el Consejo de Ministros de este martes, 29 de septiembre.

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El borrador establece varios puntos interesantes a tener en cuenta y que podrían aliviar el estrés de muchas familias de cara a llegar a fin de mes. Con motivo del desahucio de Maricarmen, que podrá volver a su casa tras un acuerdo, una de las medidas que entrará, presumiblemente, en vigor será la protección frente a los desahucios en familias vulnerables y sin alternativa habitacional.

La renovación de los alquileres se realizará de manera automática, otra de las medidas que irá en un segundo decreto, según el acuerdo al que han llegado todos los ministros presentes en el Consejo. En el caso de un desperfecto en la vivienda, si el arrendatario se lo comunica al casero y este no responde en un plazo máximo de 15 días, podrá ejecutar las obras y desconectarlo del alquiler. En el caso de encontrarse en zonas tensionadas del alquiler, los nuevos contratos no podrán superar el anterior, limitando el precio al índice de referencia.

Por otro lado, en el caso de que un pequeño propietario sea el dueño de una vivienda, será el Gobierno de España el que asuma los costes de posibles impagos por parte del arrendatario. En caso de suspenderse el desahucio por la vía judicial, se revisará cada doce meses con una duración máxima de tres años.

Otro de los grandes cambios se dará con la Ley de Arrendamiento Urbanos de 1994, donde se reformará para regular el alquiler el alquiler de temporada, obligando al casero a justificar una causa que sea real y acreditable, según explica el borrador por el que han llegado a un acuerdo tanto el Partido Socialista como Sumar.

Por otro lado, este decreto modifica el IRPF, con reducción sen función de las condiciones del contrato, la ubicación y la edad del inquilino del 100 por ciento, 95 por ciento, 90 por ciento, 85 por ciento y 70 por ciento. Se introduce un 10 por ciento en inquilinos cuyo alquiler se encuentre en zonas tensionadas. También establece una reducción del 60% para viviendas rehabilitadas y del 80% durante determinadas prórrogas tácitas.

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