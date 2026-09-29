Mario Santiago, policía nacional destinado en Salamanca logra el puesto 11 en el Campeonato Mundial de Triatlón

Mario Santiago, policía nacional destinado en Salamanca ha conseguido el puesto 11 en el Campeonato Mundial de Triatlón que se celebró la semana pasada en Pontevedra.

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El policía obtuvo este puesto en la prueba 'Sprint' que consistió en 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie, sin interrupción entre una prueba y otra.

Mario Santiago, Policía Nacional Destinado En Salamanca | Prensa Policía Nacional De Salamanca