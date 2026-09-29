Salamanca se prepara para un martes pasado por agua

El tiempo dará un giro este martes en Salamanca, con una jornada marcada por el cielo cubierto y la posibilidad de precipitaciones. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a un descenso de las temperaturas respecto a los valores de este lunes.

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Durante la madrugada y las primeras horas del día, los cielos permanecerán cubiertos, con una temperatura mínima que rondará los 11 grados. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia será de un 70%.