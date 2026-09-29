Queda menos de un mes para que se abra la temporada de caza menor general en Castilla y León, cuyo periodo establecido comprende entre el 25 de octubre de 2026 y el 24 de enero de 2027.

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Con carácter general, según especifica la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León no se podrá cazar las mismas especies durante tres o más días consecutivos, salvo que lo contemple el Plan Cinegético aprobado. Mientras, estará permitido cazar los jueves, sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicos.

Como caza menor general se incluye: zorro, perdiz roja, conejo, becada, paloma torcaz o zorzal.

Desde este miércoles 1 de octubre y hasta el segundo domingo de febrero del 2027 se podrá salir a abatir ejemplares de paloma torcaz y también zorzales al paso.

La caza de liebre con galgo dará comienzo de forma excepcional el 12 de octubre.

Además, la Junta informa de que se podrá abatir el zorro a mayores de en la temporada general y en la media veda, durante el ejercicio de la caza de cualquiera de las especies de caza mayor (jabalí, ciervo, gamo, muflón, corzo, rebeco o cabrá montés).

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En el caso del jabalí, ciervo, muflón y gamo, ya está permitida su caza en todas las modalidades hasta el cuarto domingo de febrero del año que viene.

El corzo podrá seguir cazándose (tanto macho como hembra) hasta el segundo domingo de octubre. La veda de las hembras estará permitida desde el 1 de enero hasta el cuarto domingo de febrero de 2027.