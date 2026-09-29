Abierto hasta el 4 de octubre el plazo para participar en el taller infantil de Belenes de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto desde este martes 29 de septiembre y hasta el 4 de octubre el plazo de inscripción para participar en un taller de Belenes dirigido a niños de entre 10 y 14 años. La actividad contará con 20 plazas y se desarrollará durante cuatro sábados, de 10:30 a 12:30 horas, en la Torre de los Anaya.

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Las inscripciones deberán realizarse a través del correo electrónico salamanca@ciudaddecultura.org, indicando el nombre y apellidos del menor, su fecha de nacimiento, el nombre y apellidos del padre, madre o tutor y un teléfono de contacto. Si se reciben más solicitudes que plazas disponibles, se llevará a cabo un sorteo público.

El taller se celebrará los días 17 y 24 de octubre y 7 y 14 de noviembre y estará dirigido por José Caraset, quien ha elaborado junto a Benjamín Llorente el tradicional Belén Navideño que organiza cada año el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca.

Durante las cuatro sesiones, los participantes aprenderán diferentes aspectos relacionados con la tradición del Belén y trabajarán en la elaboración de la escena de la Anunciación. Entre otros contenidos, conocerán qué es un Belén, cuáles son las escenas que se representan habitualmente, cómo se desarrolla su proceso de montaje y qué materiales son los más adecuados para su elaboración.