La recomendación de la OMS que podría prevenir y reducir decenas de muertes en Salamanca por cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es una de las enfermedades que más vidas se lleva por delante en España. Tan solo en Salamanca, en 2024, decenas de personas fallecieron por esta causa, representando el 26,35 por ciento de todas las defunciones en el conjunto de la región.

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Datos demoledores que indican la importancia de seguir tomando medidas al respecto. Tan solo en Salamanca, los datos eran similares, registrando el Instituto Nacional de Estadística un total de 3.918 muertes por enfermedades relacionadas con el cáncer, un 26,39 por ciento del total. Sin especificar números exactos, eran más de 200 las muertes por cáncer de bronquios, tráquea y pulmón.

A pesar de ser una cuestión que parece lejana, la Organización Mundial de la Salud ha puesto el foco en que, de realizar cribados sobre esta patología, se podrían evitar miles de muertes en Europa (decenas en Salamanca), lo que también mejoraría la prevención de esta enfermedad localizando cualquier tipo de pulmón en estadios más tempranos.

En algunos de los datos que ha recogido ABC, el grupo de trabajado de la OMS especializado en este ámbito, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC por sus siglas, ha concluido que la realización de un TAC en personas de alto riesgo podría hacer que disminuyera la incidencia de este tumor en estadios avanzados.

En este trabajo que se recoge también en The New England Journal of Medicine, la doctora Béatrice Lauby-Secretan, jefa adjunta de la Sección de Síntesis y Clasificación de la Evidencia de la IARC y coautora del informe, ha indicado que “el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, necesitamos reforzar urgentemente tanto la prevención como la detección precoz”.

A pesar de ser estudios a los que aún les queda una larga trayectoria, estas pruebas tendrían que realizarse, de momento, con una tomografía computarizada de baja dosis debido a que las radiografías de tórax o sin citología de esputo no han arrojado datos suficientes para poder sacar conclusiones. Por otro lado, también han advertido que estos cribados podrían introducir problemas como sobre tratamientos, falsos positivos o efectos psicológicos adversos en los pacientes.

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