Renfe cambiará su sistema de venta de billetes el próximo 28 de octubre

Renfe pondrá en marcha el próximo 28 de octubre un nuevo sistema de venta de billetes con el que pretende facilitar y agilizar el proceso de compra a los viajeros.

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Según ha recogido Europa Press la principal novedad es que, desde ese día, se podrán adquirir los billetes para viajar a partir del 25 de enero. Los desplazamientos con fechas anteriores continuarán gestionándose mediante el sistema actual.

Durante el periodo de transición, los usuarios no tendrán que preocuparse por elegir entre ambas plataformas. Renfe mantendrá un único acceso a la compra y dirigirá automáticamente al viajero al sistema que corresponda según la fecha de su viaje, tal y como ha informado Europa Press.

El nuevo entorno, según EP, busca reducir los pasos necesarios para comprar un billete, con búsquedas más directas y formularios más breves, además de mostrar antes la información relevante del viaje.