Más de 107 millones para formar a trabajadores y reforzar sectores con falta de profesionales

La Conferencia Sectorial de Formación Profesional para personas trabajadoras ha validado este lunes el reparto de 107,39 millones de euros entre las comunidades autónomas para impulsar la formación de trabajadores en sectores estratégicos, según ha recogido Europa Press.

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Los fondos permitirán financiar programas de Formación Profesional de grados A, B y C, desde acreditaciones parciales de competencias hasta certificados profesionales. Las formaciones deberán impartirse en centros públicos y propios de las comunidades autónomas.

Tal y como ha recogido Europa Press entre los principales criterios del reparto destaca que al menos el 30% de los fondos deberá dirigirse a personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo de pobreza o que hayan participado en el reciente proceso extraordinario de regulación.

Además, hasta un 25% podrá dedicarse a competencias básicas, mientras que las comunidades deberán orientar la formación hacia los sectores considerados prioritarios en cada territorio.