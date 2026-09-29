El precio de la gasolina dispara el IPC al 4,9% en septiembre a su tasa más alta en más de tres años

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual seis décimas en septiembre, hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos avanzados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por Europa Press. El INE ha atribuido este fuerte repunte al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los paquetes turísticos.

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Con el dato de septiembre, la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos y se sitúa por encima del 4% por segunda vez desde abril de 2023.

El organismo ha explicado que los combustibles y lubricantes para vehículos personales tiraron al alza de los precios en septiembre, frente al descenso que experimentaron en igual mes de 2025.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en septiembre aumentó dos décimas, hasta el 3,1%, situándose 1,8 puntos por debajo del índice general. No obstante, es la más elevada en dos años y medio, desde marzo de 2024.

En términos mensuales (septiembre sobre agosto), el IPC subió un 0,3%, cuatro décimas menos que en agosto. Se trata de la mayor subida en un mes de septiembre desde 2021, hace cinco años. Con el incremento de septiembre, la inflación mensual acumula ocho meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) incrementó cuatro décimas su tasa interanual en septiembre, hasta el 5%, con una variación mensual del 0,6%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,2% para el noveno mes del año, según apunta Estadística.

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