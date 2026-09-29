El Festival Internacional de Cortometrajes sobre Personas Mayores (FICMA) vuelve con su undécima edición con un total de 138 obras recibidas procedentes de diez países, consolidándose como una propuesta cultural de carácter internacional centrada en las personas mayores.

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La concejala de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, Isabel Macías, y el coordinador técnico de FAMASA, Álvaro Gómez, han presentado este martes una nueva edición de un festival organizado por la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca en colaboración con el Consistorio.

Las obras recibidas proceden de España, México, Chile, Argentina, Francia, Venezuela, Brasil, Irán, Estados Unidos y Reino Unido. Tras la revisión técnica y el proceso de selección, un total de 13 cortometrajes han pasado a la fase final: diez trabajos de ficción y tres documentales.

Desde la organización destacan la participación de las personas mayores en el proceso de selección y valoración de las obras. El objetivo, según han explicado, es que no sean únicamente espectadores, sino protagonistas activos de un festival concebido también como espacio de encuentro, participación y reflexión.

Las obras finalistas podrán verse en dos sesiones abiertas al público. La primera tendrá lugar el 11 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centro Municipal de Mayores del Trastormes, mientras que la segunda se celebrará el 15 de octubre, también a las 18:00 horas, en el Centro Municipal de Mayores de Tierra Charra. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Además de disfrutar de los trabajos seleccionados, el público podrá participar en la elección del Premio Especial del Público, que cuenta con una dotación de 300 euros y trofeo.

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El FICMA repartirá alrededor de 1.800 euros en premios. El galardón al mejor cortometraje de ficción estará dotado con 700 euros y trofeo, mientras que el premio al mejor documental contará con 500 euros y trofeo.

A ellos se suman los 300 euros y trofeo del Premio Especial del Público y otros 300 euros para el ‘Charrito de Oro’, destinado a un documental relacionado con la ciudad de Salamanca.

La edición concluirá el próximo 24 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centro Municipal Integrado Trujillo, con la gala de clausura, en la que se proyectarán las obras premiadas y se entregarán los diferentes galardones.

Uno de los momentos destacados de esta edición será el reconocimiento honorífico a Florencio Maíllo, pintor, escultor y fotógrafo salmantino, por su contribución a la conservación y transmisión del legado cultural y popular de las personas mayores.

La organización ha puesto especialmente en valor su trabajo en Mogarraz, donde los retratos de vecinos del municipio se han convertido en una muestra del patrimonio artístico, cultural y humano de la localidad.

Aunque el cine constituye el eje principal del FICMA, desde FAMASA defienden que el festival tiene una dimensión cultural más amplia y que, además de internacional, se está convirtiendo progresivamente en un proyecto intergeneracional, con la participación tanto de personas mayores como de jóvenes.

Durante la presentación también se ha destacado la creciente llegada de producciones procedentes de países no hispanohablantes. La convocatoria, abierta a través de plataformas especializadas en festivales, permite recibir trabajos de numerosos países.

Sin embargo, no todas las obras pueden incorporarse finalmente a la competición. Entre los requisitos figura que los cortometrajes estén en castellano o cuenten con subtítulos en castellano, además de abordar como temática principal a las personas mayores.