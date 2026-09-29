Santa Marta ejecuta un nuevo tramo de acerado en la calle Hermanos Grimm

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha habilitado un nuevo tramo de acerado en la calle Hermanos Grimm de la localidad. Su objetivo, según ha informado en un comunicado, es mejorar la seguridad de los peatones y facilitar los accesos en esta zona residencial del municipio.

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La actuación ha supuesto una inversión de 24.720 euros que ha sido sufragada con cargo al Plan de Cooperación Bienal de la Diputación de Salamanca, y permite dotar a este entorno de unas mejores condiciones de accesibilidad y tránsito peatonal.

El concejal Jorge Valiente ha destacado que “con esta actuación seguimos avanzando en la mejora de nuestras calles y espacios públicos, facilitando los accesos y reforzando la seguridad de los vecinos, especialmente de los peatones”. En este sentido, ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento es “continuar actuando de manera progresiva en aquellas zonas que necesitan renovar su acerado o en las que es necesario crear nuevos itinerarios peatonales”.

Esta actuación se enmarca en el trabajo que el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes viene desarrollando durante los últimos meses para renovar el acerado deteriorado y crear nuevas aceras en aquellas calles que lo necesitaban, con el objetivo de modernizar progresivamente las vías públicas y mejorar la accesibilidad y la seguridad de los desplazamientos a pie.

En concreto, estos trabajos se suman a un proyecto global de reposición o nueva instalación de acerado en distintas zonas del municipio. Entre las actuaciones ya ejecutadas se encuentran las realizadas en zonas colindantes a la calle Doña Eloya, como el Barrio del Carmen y la calle Juan XXIII. A ellas se añaden las nuevas aceras habilitadas en la calle Unicef y en la calle Villalar, así como la renovación del acerado en la propia calle Doña Eloya.