La Plataforma Stop Biogás Castellanos de Villiquera recauda cerca de 3.000 euros para sufragar su batalla judicial

La Plataforma Stop Biogás Castellanos de Villiquera ha reunido cerca de 3.000 euros para financiar los procedimientos judiciales con el fin de exigir acceso a la información pública sobre la planta de biogás.

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El portavoz del colectivo, David Vaquero, interpuso dos recursos contencioso-administrativos el pasado 2 de septiembre para desbloquear documentación clave, como el informe de compatibilidad urbanística. La plataforma denuncia la falta de transparencia y advierte de que el proyecto afecta también a localidades vecinas.