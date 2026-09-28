La Plataforma Stop Biogás Castellanos de Villiquera recauda cerca de 3.000 euros para sufragar su batalla judicial

La Plataforma Stop Biogás Castellanos de Villiquera ha reunido cerca de 3.000 euros para financiar los procedimientos judiciales con el fin de exigir acceso a la información pública sobre la planta de biogás.
El portavoz del colectivo, David Vaquero, interpuso dos recursos contencioso-administrativos el pasado 2 de septiembre para desbloquear documentación clave, como el informe de compatibilidad urbanística. La plataforma denuncia la falta de transparencia y advierte de que el proyecto afecta también a localidades vecinas.
Para continuar sufragando los gastos, el colectivo ha organizado una nueva recogida de fondos para este jueves, 1 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas, en la sede de la ACVM en Calzada de Valdunciel. Asimismo, han agradecido la alta implicación vecinal y el apoyo de otras asociaciones de la zona como Stop Biogás Machacón y Cuidemos Villamayor.