Los jóvenes de Salamanca ya pueden empezar a beneficiarse de las ayudas de hasta 900 euros para sacarse el carné de conducir

Desde este jueves, 1 de octubre, comienza el periodo que permitirá a los jóvenes de Salamanca y del resto de Castilla y León beneficiarse de las ayudas de la Junta para sacarse el carné de conducir.

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Las subvenciones cuentan con una partida inicial de cuatro millones de euros y permitirán recibir hasta 900 euros para afrontar los gastos asociados a la obtención del permiso de conducción de la clase B.

La clave de la convocatoria publicada ahora es el periodo subvencionable, puesto que los jóvenes deberán obtener el carné entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026 para poder optar a estas ayudas. El plazo para presentar posteriormente la solicitud permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2027.

La línea está dirigida a personas que tengan entre 18 y 30 años, estén residiendo y empadronadas en Castilla y León desde al menos cinco años antes de la obtención del permiso y hayan realizado la formación íntegramente en una autoescuela homologada con sección abierta en la Comunidad.

Hasta 900 euros en función de la renta Cabe recordar que no todas las personas tienen derecho a la misma cantidad financiada, puesto que lo que recibirá cada beneficiario dependerá de los ingresos de su unidad de convivencia.

Las personas con una renta inferior a 1,5 veces el IPREM podrán recibir hasta 900 euros, mientras que la ayuda será de hasta 750 euros para quienes se sitúen entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM.

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Del mismo modo, la cuantía máxima será de 600 euros para las rentas de entre 2,5 y 3,5 veces el IPREM y de 450 euros para quienes superen 3,5 veces este indicador.

En todos los casos, la subvención no podrá superar el coste de la actuación subvencionada.

Cabe señalar que la Junta establece además que quienes reciban la ayuda deberán mantener su empadronamiento en cualquier municipio de Castilla y León durante tres años ininterrumpidos desde la fecha de presentación de la solicitud.