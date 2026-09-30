Publicado el nombramiento como personal fijo estatutario de 630 TCAES en Castilla y León: consulta aquí el listado definitivo

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha hecho pública la lista definitiva en la que se nombra como personal estatutario fijo a un total de 630 técnicos en cuidados auxiliares sanitarios.

Tras una espera de muchos meses en las que se sembraron las dudas por una serie de fallos técnicos, parece que todo se ha resuelto de manera positiva, repartiéndose las plazas de la siguiente manera: 57 para el Complejo Asistencial de Ávila; 78 para el Complejo Asistencial de Burgos; 80 para el Complejo Asistencial de León; 15 para el Complejo Asistencial de Palencia; 158 para el Complejo Asistencial de Salamanca; 4 para el Complejo Asistencial de Segovia; 8 para el Complejo Asistencial de Soria; 113 para el Hospital Clínico de Valladolid; 9 para el Hospital de Medina del Campo; 4 para el Hospital Santiago Apóstol; 4 para el Hospital Santos Reyes; y 100 para el Hospital Río Hortega.