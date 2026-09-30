Una nueva Semana del Comercio para potenciar las compras en los negocios locales de los barrios de Salamanca

Una nueva Semana del Comercio será la gran protagonista de la capital del Tormes del 5 al 10 de octubre. Una iniciativa que se ha convertido en una tradición entre los comercios de la ciudad y que hará que se fomenten tanto las relaciones interprofesionales como las compras en locales de la ciudad, sobre todo en las zonas de los barrios.

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Según ha explicado el concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados, César Gómez-Barthe, se pretende reconocer el esfuerzo de los empresarios de Salamanca con esta iniciativa, además de seguir trabajando para dinamizar los negocios del municipio charro y lograr alcanzar nuevos objetivos tanto económicos como sociales.

Asimismo, el propio Gómez-Barthe también ha expuesto la necesidad de seguir “escuchando a los negocios de la ciudad”, además de “reconocer el trabajo diario de disponibilidad y accesibilidad". También ha querido destacar “la disposición que tienen es de ganas, ilusión y de que se hagan cosas y aumenten”.

Cada una de las carpas se situarán en puntos estratégicos de la ciudad, donde además se repartirá en ellas diferentes tote bags con obsequios, fomentando la participación ciudadana y las compras en los establecimientos.