La nueva línea de autobús 16 conectará Puente Ladrillo y Los Alcaldes con el centro de salud de Prosperidad y el centro de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha una nueva línea de autobús urbano, la línea 16, para dar respuesta a las demandas de los vecinos de distintos barrios y, especialmente, facilitar el acceso al nuevo Centro de Salud de Prosperidad.

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La nueva línea permitirá que los vecinos de Puente Ladrillo puedan desplazarse directamente hasta el centro sanitario sin necesidad de realizar transbordos. La conexión beneficiará también a residentes de otras zonas de la ciudad que, tras la reorganización de las zonas básicas de salud, han pasado a tener como referencia el nuevo centro de Prosperidad.

Además, la línea 16 permitirá mejorar la conexión de Los Alcaldes con el centro de la ciudad, una de las demandas planteadas por los vecinos del barrio.

El alcalde de Salamanca ha destacado que la nueva línea nace precisamente para atender estas peticiones vecinales y evitar que los usuarios tengan que realizar varios transbordos para llegar a los centros sanitarios.

“Hemos optado por ofrecer una conexión directa a todos estos vecinos antes que proponer variaciones de las rutas”, ha señalado el regidor, quien ha subrayado que el objetivo es “facilitar el traslado de pacientes, acompañantes, profesionales y vecinos”.

Una línea directa y con una frecuencia de 20 minutos La nueva línea 16 aprovechará las paradas que ya existen en el recorrido, por lo que apenas será necesario realizar nuevas actuaciones. La única intervención prevista será la instalación de una nueva marquesina en Arias Pinel, que el Ayuntamiento calcula que estará colocada en un plazo aproximado de tres meses.

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La línea tendrá una frecuencia prevista de 20 minutos.

Su puesta en funcionamiento, sin embargo, tendrá que esperar a la incorporación de nuevos vehículos. El Ayuntamiento deberá modificar el contrato del servicio de transporte urbano y acordar la adquisición de los autobuses necesarios, cuyo plazo de fabricación y entrega se sitúa en torno a los 12 meses.

Por este motivo, la previsión municipal es que la línea 16 pueda comenzar a funcionar a finales de 2027.

El coste de la nueva ruta se sitúa en torno a 1,5 millones de euros anuales, según ha explicado Carbayo.

La línea 15 ampliará su servicio a los fines de semana La línea 16 no será la única mejora prevista para el transporte urbano. El Ayuntamiento llevará al próximo pleno de octubre la ampliación de la línea 15, entre Capuchinos y Hospital, para que también preste servicio ordinario durante los fines de semana.

La previsión es que esta ampliación pueda comenzar a funcionar a finales de octubre o principios de noviembre.

Más autobuses eléctricos y paradas accesibles El Ayuntamiento también ha destinado 4,1 millones de euros a la adquisición de ocho nuevos autobuses eléctricos, que se sumarán a los 25 vehículos eléctricos que ya circulan por Salamanca. Con estas incorporaciones, la flota municipal alcanzará los 71 autobuses de última generación.

A esta inversión se suma la modernización de las paradas. El Consistorio ha destinado 2,4 millones de euros a la instalación de más de 130 paneles informativos y a la renovación y adaptación de las marquesinas para mejorar su accesibilidad.