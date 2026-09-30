Un licenciado de la Universidad de Salamanca, nuevo embajador de España en Madagascar

José Manuel Pascual García ha sido nombrado nuevo embajador de España en Madagascar, tras ser aprobado este martes, 29 de septiembre, en el Consejo de Ministros diferentes nombramientos en embajadas españolas por el mundo.

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Pascual (Zamora,1971), licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, es embajador en Sudáfrica y Comoras desde 2025 y de Mauricio y Lesoto desde 2026, sumando ahora a sus funciones la embajada de Madagascar.

El Zamora fue asesor de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores entre 2012 y 2013 y, posteriormente, desempeñó las funciones de jefe de Gabinete de la Presidencia del Tribunal Constitucional hasta 2016.

En 2023, durante la presidencia de España de la Unión Europea, estuvo al cargo del Grupo de Trabajo sobre Derecho del Mar y participó en las negociaciones de ampliación de la plataforma continental de Galicia.

Además de estos puestos, fue consejero de la embajada española en Portugal y como Segunda Jefatura en Libia, Brasil y Sudáfrica.