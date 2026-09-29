La Universidad de Salamanca reúne a 27 instituciones internacionales para impulsar una Ciencia Abierta

La Universidad de Salamanca se convierte estos días en punto de encuentro de 27 instituciones de Europa, Asia y América con motivo de la reunión de lanzamiento de OSIRIS-EU, un proyecto europeo que pretende transformar la forma en la que se genera, comparte y evalúa el conocimiento científico.

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El encuentro, que se desarrolla hasta el 30 de septiembre en el Centro Internacional del Español, ha contado este lunes con la bienvenida institucional del vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Roco, acompañado por Nicoletta Petre, Project Officer de la European Research Executive Agency (REA).

Coordinado por la Universidad de Salamanca y financiado por la Unión Europea con 1.087.170 euros a través de las acciones Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges, OSIRIS-EU desarrollará durante los próximos cuatro años una estrategia centrada en avanzar hacia una ciencia más abierta, colaborativa, transparente y conectada con la sociedad.

El proyecto parte de una concepción amplia de la Ciencia Abierta. Facilitar el acceso a los resultados científicos es solo uno de los elementos de un proceso que también incluye la reproducibilidad, la evaluación responsable de la investigación, la inclusión, la participación ciudadana, la ética y la confianza en la ciencia.

La iniciativa reúne a universidades, centros de investigación, organizaciones científicas, infraestructuras internacionales y empresas vinculadas con la tecnología, la educación y la evaluación científica.

Entre las instituciones académicas participantes figuran la Universidad de Salamanca, la Universidad de Edimburgo, ISCTE, la Universidad de Kent, la Universidad de Malta, la Universidad de Islandia, la Universidad Católica de Lovaina, KU Leuven, la Universidad Yonsei, King’s College London, la Universidad Tecnológica de Lublin, la Universidad de Viena, la Universidad de Turku y LUISS Guido Carli.

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A ellas se suman organizaciones como Ibercivis, OAPEN, Institut Pasteur, el Centro para la Promoción de la Ciencia de Serbia, el Museo Arqueológico de Tesalónica, CARTIF y CERN, además de entidades relacionadas con la tecnología, la educación y la evaluación de la ciencia como MENTOR, Arduino, Altmetric, Ancon Global, Coursera y Clarivate.

En el caso de la Universidad de Salamanca, el proyecto está liderado por Almudena Mangas Vega y cuenta con un equipo multidisciplinar de investigadores e investigadoras.

Uno de los principales instrumentos de OSIRIS-EU serán los intercambios internacionales e intersectoriales de personal. Investigadores, personal técnico y profesionales podrán trabajar temporalmente en otros contextos para compartir metodologías, experiencias y formas de abordar la investigación.

Durante la citas que se celebran en Salamanca, las instituciones participantes están definiendo una hoja de ruta común y poniendo en marcha los primeros intercambios.