Investigan a tres personas residentes en Salamanca por estafar a varias víctimas publicando anuncios falsos de alquiler

Agentes de la Guardia Civil del Equipo @ investigan a tres personas residentes en Salamanca y a otras ocho en Tenerife como presuntos autores de un delito de estafa y falsedad documental.

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Al parecer han estafado a varias víctimas publicando anuncios falsos de alquiler. A través de las denuncias presentadas, los agentes han abierto una investigación donde han descubierto que los acusados habían creado una página web que simulaba pertenecer a una empresa legalmente constituida y dedicada a la gestión de alojamientos, según recoge la Agencia Europa Press a través de informaciones a las que ha tenido acceso.

Una vez establecían contacto con las víctimas, les solicitaban el abono de distintas cantidades económicas en concepto de reserva, fianza u otros gastos relacionados con el supuesto alquiler, pidiendo que el pago se realizara por transferencia bancaria o bizum.