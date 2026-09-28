Revientan con una alcantarilla el cristal y roban en la gasolinera de Villarmayor

Un nuevo robo en la zona de la demarcación del cuartel de la Guardia Civil de Rollán ha llenado de indignación a los vecinos de la comarca, sobre todo a los de la localidad donde el cuartel lleva cerrado 635 días. Así lo ha denunciado el Ayuntamiento de Rollán, exigiendo la reapertura del cuartel por la situación de inseguridad que se da en la zona.

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La gota que ha colmado el vaso ha sido el reciente robo que se ha registrado en la gasolinera de Villarmayor. En la madrugada del sábado al domingo, unos individuos ataviados con pasamontañas utilizaron una alcantarilla para reventar el cristal y entrar en el interior de las instalaciones. Allí, forzaron la máquina de tabaco, se llevaron artículos de la tienda e intentaron reventar la caja registradora, aunque no lo lograron. Un suceso que quedó grabado íntegramente en las cámaras de vigilancia de las instalaciones, según han asegurado desde la gasolinera.

El Ayuntamiento de Rollán asegura que la situación es insostenible. “635 días con el acuartelamiento de la Guardia Civil de Rollán cerrado. Durante este tiempo hemos conocido robos en empresas particulares, estafas, robos de cableado en la catenaria de la línea ferroviaria y también sustracciones de cableado de internet”, aseguran desde el Consistorio.