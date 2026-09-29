Un hombre de unos 40 años resulta herido tras colisionar un turismo y un patinete en Babilafuente

La calle Tomás Bretón de Babilafuente se ha visto alterada este martes por un accidente de tráfico. El aviso se recibía a las 13:26 horas, después de que un turismo y un patinete colisionaran a la altura del número 10 de la calle.

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Tal y como informan fuente oficiales, el conductor del patinete, un varón de unos 40 años, se quejaba de dolor en la zona de la cadera y precisaba asistencia sanitaria.

Tras el accidente, se daba aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Sacyl para atender al herido.