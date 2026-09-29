El Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre los descuentos en gasolina y diésel y limita la tarifa del gas y el butano

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado un tercer paquete de medidas "anticrisis" para hacer frente a la escalada de los precios por la guerra de Irán.

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Una de las decisiones principales ha sido la prorroga hasta el 31 de diciembre de los descuentos ya aplicados en la gasolina y el diésel, limitando también la tarifa regulada del gas y de la bombona del butano.

Según ha expresado durante la rueda de prensa el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el Ejecutivo plantea en este nuevo paquete de medidas un nuevo alivio, en el ámbito del Impuesto sobre Hidrocarburos, de 20 céntimos en octubre a gasolina y gasóleo, de 13 céntimos en noviembre y de 6 céntimos en diciembre, con una cláusula de salvaguarda automática en el caso de que el precio del petróleo siga elevado.

Cuerpo ha declarado que "si los precios suben por encima del 15 %, volveríamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre".

En el caso de la tarifa del de gas natural, cuya revisión tendrá lugar a partir del 1 de octubre, se limitará el incremento al 15 %, mientras que la bombona de butano no podrá superar los 19,55 euros.

Se mantiene también la salvaguarda para la rebaja del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad, que se reactivarían si el precio de la electricidad o del gas subiera por encima del 15 %.

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