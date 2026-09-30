Las infecciones respiratorias se duplican en Castilla y León con el Covid al alza

Las infecciones respiratorias comienzan a ganar terreno en Castilla y León. La incidencia global se ha duplicado durante las últimas tres semanas y alcanza ya los 629 casos por cada 100.000 habitantes, aunque la intensidad se mantiene todavía en niveles bajos.

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El principal foco está ahora mismo en el Covid-19, que registra una incidencia de 76 casos por 100.000 habitantes y superó el umbral epidémico en la semana del 14 al 20 de septiembre. El avance del virus se hizo especialmente visible en la semana siguiente, cuando estuvo presente en el 40% de las muestras centinelas.

El aumento afecta especialmente a los menores de 15 años. Además, los datos de vigilancia sanitaria apuntan a un incremento de las urgencias entre los menores de cinco años.

La gripe, por el momento, mantiene una incidencia mucho más baja. El síndrome gripal se sitúa en 29 casos por 100.000 habitantes, con una positividad del 1,7% en las muestras centinelas. En el caso del virus respiratorio sincitial (VRS), no se ha registrado ningún positivo.

Más de 100.000 vacunados en Salamanca Los datos de la última campaña de vacunación contra la gripe también dejan cifras concretas para la provincia. Salamanca vacunó a 101.285 personas durante la campaña de 2025, lo que supone el 30,9% de su población, según los datos recogidos por Ical.

La cobertura fue aumentando con la edad y alcanzó sus mayores porcentajes entre los grupos de más edad, llegando al 81,6% entre los mayores de 80 años en el conjunto de Castilla y León.

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La nueva campaña frente a los virus respiratorios comenzará el 1 de octubre para las personas que viven en residencias y otros centros sociosanitarios, así como para los niños de seis meses a once años.

Este año, además, se amplía la vacunación infantil frente a la gripe hasta los 11 años, mientras que la inmunización frente al Covid-19 se mantiene para la población de 70 años o más.