Las familias de Garrido Sur se movilizan contra el traslado de su pediatra al Centro de Salud de Prosperidad: "Es un perjuicio para nuestros hijos"

Un grupo de madres del Centro de Salud de Garrido Sur ha mostrado su preocupación ante el posible traslado de la pediatra que atiende actualmente a sus hijos, al Centro de Salud de Prosperidad.

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Las familias aseguran que la profesional lleva años atendiendo a muchos de los menores y que algunos de ellos están bajo su seguimiento desde que nacieron. Por este motivo, consideran que un cambio de centro supondría una alteración en la continuidad de la atención pediátrica que reciben sus hijos.

"Nos quieren quitar a la pediatra que lleva a nuestros hijos desde hace años", señalan las madres, que destacan tanto su trayectoria profesional como el vínculo que ha establecido con los menores y sus familias.

Según explican, la pediatra es titular de la plaza y, de acuerdo con lo manifestado por las familias, la propia pediatra no desea abandonar el Centro de Salud de Garrido Sur.

Las madres han presentado hojas de reclamaciones en el propio centro sanitario y también han trasladado su preocupación a la Gerencia de Atención Primaria mediante un escrito en el que solicitan que se reconsidere la decisión.

En el documento, las familias ponen el foco en la importancia de mantener la continuidad asistencial de los menores y expresan su preocupación por las consecuencias que el cambio pudiera tener tanto para los niños como para sus familias.

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Las reclamantes defienden además la labor de la pediatra y aseguran que existe un alto grado de satisfacción entre las familias a las que atiende. "Es una excelente profesional, admirable con los niños y cariñosa. Los peques y sus familias estamos todos muy contentos y tranquilos con ella", explican.