Una pelea entre dos personas sin techo registrada este martes en la avenida Mirat, en Salamanca, ha requerido la intervención de agentes de la Policía Nacional.

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El altercado se produjo en plena vía pública, generando expectación entre los viandantes. Los agentes se desplazaron hasta el lugar para intervenir y controlar la situación.

Junto a la actuación de Policía Nacional, también se movilizaron servicios de ayuda de Policía Local con el objetivo de atender a las personas implicadas y ofrecerles asistencia.