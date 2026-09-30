Una escritora salmantina presenta su primer poemario, ‘El privilegio del amor’

La escritora salmantina Laura Sánchez Villares presentará este jueves su primer poemario, El privilegio del amor, en la Torre de los Anaya. El acto comenzará a las 19:30 horas y contará con entrada libre hasta completar el aforo.

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La obra está compuesta por poemas independientes que comparten como hilo conductor el amor y la infancia, dos elementos estrechamente vinculados al universo literario de la autora.

Nacida en Londres y criada en Ciudad Rodrigo, Laura Sánchez Villares se inició en el mundo de la poesía y las letras cuando apenas tenía 13 años, edad a la que comenzó a escribir sus primeros versos y estrofas.

Licenciada en Filología Hispánica, la autora cuenta entre sus principales referentes literarios con numerosas escritoras. Sus creaciones parten tanto de historias reales como de otras ficticias, además de recoger experiencias relacionadas con su infancia y su vínculo con el entorno que la rodea.

La narrativa histórica y la memoria colectiva ocupan también un lugar destacado en su imaginario. Aunque El privilegio del amor está dedicado exclusivamente a la poesía, Sánchez Villares trabaja asimismo en relatos relacionados con sus raíces, la tradición y la tierra en la que vive: Castilla y León.

El Privilegio Del Amor