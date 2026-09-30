La Escuela Municipal de Igualdad programa 14 actividades gratuitas hasta final de año

La Escuela Municipal de Igualdad de Salamanca contará hasta final de año con 14 actividades gratuitas destinadas a fomentar la igualdad, prevenir la violencia contra las mujeres y visibilizar el papel femenino en ámbitos como la ciencia, la tecnología y la cultura.

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El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado esta mañana del miércoles, el programa de actividades de la Escuela Municipal de Igualdad. Entre las novedades destaca la jornada ‘Mujeres que innovan’, que se celebrará el 16 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas, en la Casa de la Mujer, con experiencias y mesas redondas sobre emprendimiento, tecnología y liderazgo, además de un taller para transformar una idea en una oportunidad de negocio.

También se estrena el ciclo ‘El legado de las mujeres’, con conferencias los días 27 de octubre, 24 de noviembre y 15 de diciembre, mientras que la Escuela de Mujer y Ciencia Ciudadana continuará con sesiones sobre publicidad, salud digital e inteligencia artificial.

Además, la programación incluye talleres de autodefensa en Ciudad Jardín, El Zurguén y la Casa de la Mujer, un taller de ajedrez en familia, actividades sobre bienestar emocional y las visitas guiadas ‘Salamanca con voz de mujer’.

En el apartado cultural, se han programado presentaciones, cuentacuentos y el concierto ‘Cuando ellas suenan’, además de dos exposiciones: ‘Cuando todo calla’, de Paloma Carbajal, en la Casa de la Mujer, y ‘Hilos de nuestra historia’, sobre trajes charros tradicionales, en la Torre de los Anaya.

Todas las actividades son gratuitas y, para facilitar la conciliación, cuentan con servicio de cuidado de menores bajo petición previa.