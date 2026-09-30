Cuatro charangas pondrán ambiente en Villamayor en la concentración de los días 2 y 3 de octubre

Este fin de semana Villamayor se convertirá en una fiesta con la cuarta concentración de charangas, una cita que reunirá a Queloque’s Band A.K.A “La Queloxx”, La Resaca, El Conejo de la Loles y Cucu Band.

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El encuentro, que tendrá lugar los días 2 y 3 de octubre, se celebra con motivo del octavo aniversario de Queloque’s Band y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villamayor a solicitud de la agrupación.

Villamayor estuvo vinculado al impulso de estas concentraciones desde sus comienzos, en 2022, y vuelve a ser sede de una iniciativa que permite a las charangas compartir su música y dar a conocer sus propuestas al público.

Para Queloque’s Band, esta edición tiene además un significado especial: la formación mantiene una estrecha relación con el municipio, donde residen varios de sus integrantes y donde muchos de ellos han sido alumnos de la Escuela Municipal de Música.

Junto a la agrupación anfitriona participarán El Conejo de la Loles, de Azuqueca de Henares (Guadalajara), y Cucu Band, de Medina del Campo (Valladolid), además de La Resaca, de Traspinedo (Valladolid).

La diversidad de las formaciones ofrecerá a vecinos y visitantes una ocasión para disfrutar de la música de charanga y conocer el trabajo que cada una lleva a las fiestas y celebraciones populares.

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