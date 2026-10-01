Una incidencia en Movistar, Digi y O2 deja sin llamadas ni internet a miles de usuarios

Una incidencia en la telefonía móvil de diferentes compañías telefónicas, entre ellas Movistar, O2 y Digi, ha dejado a miles de usuarios incomunicados durante la mañana de este jueves, 1 de octubre.

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Un incidente que ha causado un gran malestar entre las personas que se han visto afectadas, que desconocían el motivo por el que se habría producido esta problemática.

A pesar de que Telefónica ha asegurado que la incidencia estaba resuelta, algunos usuarios han seguido reportando cortes en las líneas de llamadas y en el servicio de internet, imposibilitando la realización, en algunos casos, de llevar una correcta jornada laboral.

Tan solo por la mañana, y hasta las 10:30 horas, DIGI registraba más de 4.500 denuncias. Xataka Móvil, medio de comunicación especializado en temas informáticos, ha explicado que desde Digi no se registraba ningún problema estando solucionado, un hecho que chocaba con el reporte de los usuarios.

Según ha podido comprobar SALAMANCA24HORAS, algunos usuarios de O2 siguen si poder realizar llamadas a las 12:00 horas, esperando que puedan volver a realizar este tipo de acciones a lo largo de la mañana.

A medida que pase el día, se irán recuperando la totalidad de las líneas telefónicas.