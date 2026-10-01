La exposición 'Un viaje inventado' llega al DA2 con más de 50 obras que giran en torno al campo

Desde este jueves 1 de octubre hasta el próximo 14 de febrero de 2027, los vecinos pueden disfrutar de la nueva muestra 'Un viaje inventado', que aterriza en el DA2 inaugurando así su nuevo ciclo expositivo. Esta serie de más de 50 obras se convierte así en un recorrido por la Colección Campocerrado, vinculada desde 2021 a la fundación del mismo nombre.

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Esta muestra se podrá disfrutar en el centro de arte contemporáneo de Salamanca hasta el 14 de febrero de 2027. La entrada es gratuita y se ofertan visitas guiadas, también gratuitas, los sábados a las 18:00 y 19:00 horas y los domingos a las 13:00, 18:00 y 19:00 horas.

Según explican desde el Ayuntamiento, este medio centenar de piezas recorren todas las técnicas, desde pinturas a obras de arte sonoro. Estas últimas son fruto de la colaboración de la Fundación Campocerrado con artistas que han trabajado sobre la dehesa como tema fundamental.

Así, el recorrido comienza en la sala 2 con artistas que trabajan con una idea amplia de paisaje, empleándolo como excusa formal para reflexiones de otra índole. La sala 3, por su parte, utiliza pintura no figurativa de diferentes generaciones, poniéndolas en relación con dos escultores cuyas obras

están separadas por 40 años; mientras que en la sala central, frente a la “galería de pintura”, hay una

habitación dedicada a arte político y social que contrasta con la siguiente, donde los mundos inventados y los sueños son los protagonistas.