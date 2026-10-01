El PSOE critica la "falta de planificación" en la nueva línea de autobús prevista para finales del año 2027

En relación al reciente anuncio de una nueva línea de autobuses entre Los Alcaldes y Puente Ladrillo de cara al año 2027, pone de manifiesto "la falta de previsión del Ayuntamiento de Salamanca a la hora de planificar las necesidades de transporte asociadas a la apertura del nuevo Centro de Salud de Prosperidad".
La portavoz socialista, María Sánchez, señala que la necesidad de garantizar una conexión adecuada con el nuevo centro sanitario “no ha aparecido de repente”. Tal y como apunta, las obras fueron licitadas el 18 de eneros del pasado año 2024, mientras que el centro no ha abierto sus puertas hasta septiembre de 2026. En este sentido, reclama que el Ayuntamiento "ha tenido un margen de dos años y ocho meses para prever cómo iban a llegar los vecinos al nuevo Centro de Salud de Prosperidad”, apunta.
“Si se sabía que iba a abrir un nuevo centro de salud, había tiempo suficiente para estudiar sus necesidades de movilidad y adaptar el transporte público antes de su puesta en funcionamiento”, señala María Sánchez. La portavoz socialista recuerda además que el nuevo Centro de Salud de
Prosperidad ha llegado después de 17 años de reivindicación vecinal: "Esto supone un parche a un problema que debería haberse planificado con antelación”.
Desde el PSOE recuerdan además que los vecinos de Puente Ladrillo llevan años reclamando mejoras en el transporte público y que el Gobierno municipal "sigue sin dar respuesta a las demandas planteadas en las líneas 4 y 10": "Esta nueva línea no puede servir para ocultar los problemas que siguen existiendo en el conjunto de la red de transporte urbano de Salamanca".