El PSOE critica la "falta de planificación" en la nueva línea de autobús prevista para finales del año 2027

En relación al reciente anuncio de una nueva línea de autobuses entre Los Alcaldes y Puente Ladrillo de cara al año 2027, pone de manifiesto "la falta de previsión del Ayuntamiento de Salamanca a la hora de planificar las necesidades de transporte asociadas a la apertura del nuevo Centro de Salud de Prosperidad".

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La portavoz socialista, María Sánchez, señala que la necesidad de garantizar una conexión adecuada con el nuevo centro sanitario “no ha aparecido de repente”. Tal y como apunta, las obras fueron licitadas el 18 de eneros del pasado año 2024, mientras que el centro no ha abierto sus puertas hasta septiembre de 2026. En este sentido, reclama que el Ayuntamiento "ha tenido un margen de dos años y ocho meses para prever cómo iban a llegar los vecinos al nuevo Centro de Salud de Prosperidad”, apunta.

“Si se sabía que iba a abrir un nuevo centro de salud, había tiempo suficiente para estudiar sus necesidades de movilidad y adaptar el transporte público antes de su puesta en funcionamiento”, señala María Sánchez. La portavoz socialista recuerda además que el nuevo Centro de Salud de

Prosperidad ha llegado después de 17 años de reivindicación vecinal: "Esto supone un parche a un problema que debería haberse planificado con antelación”.