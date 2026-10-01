Salamanca celebra el papel de sus mayores en el Día Internacional de las Personas de Edad

Salamanca ha celebrado el Día Internacional de las Personas de Edad con un reconocimiento al papel que desempeñan los mayores en la vida social de la ciudad y a la importancia del movimiento asociativo.

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El encuentro ha estado acompañado por música y folclore tradicional, con la presencia de agrupaciones que han lucido los trajes típicos salmantinos.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, destacó la creciente actividad de las asociaciones de mayores, que organizan a lo largo del año numerosas propuestas y actividades. Una programación que permite a muchas personas mayores desplazarse entre los distintos barrios de la ciudad, participar en cursos y actividades, encontrarse con amigos y mantener una vida social activa.

También se reconoció el trabajo diario de los profesionales de los centros municipales de mayores, los centros municipales integrados y el resto de servicios públicos que atienden las necesidades de este colectivo. En este sentido, se puso de manifiesto el compromiso de Salamanca con el modelo de ciudad amigable con las personas mayores y con la mejora progresiva de los servicios.

Nuevos avances en transporte y sanidad La intervención también sirvió para repasar algunas de las actuaciones que afectan directamente a las personas mayores. Entre ellas, se destacó la presentación de una nueva línea de autobús urbano, cuya puesta en funcionamiento está prevista aproximadamente en un plazo de 12 meses.

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En materia sanitaria, se hizo referencia a los avances relacionados con el nuevo hospital y con distintos equipamientos de atención primaria, entre ellos el nuevo Centro de Salud de La Prosperidad. También se señaló la necesidad de continuar impulsando nuevos proyectos sanitarios en la ciudad.

El representante municipal insistió en que las políticas dirigidas a las personas mayores constituyen una prioridad y subrayó que los avances son fruto del trabajo conjunto entre las instituciones y el movimiento asociativo.