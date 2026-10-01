Los apartamentos turísticos de Salamanca reciben más de 12.400 viajeros en agosto

Salamanca recibió durante el pasado mes de agosto un total de 12.400 viajeros en apartamentos turísticos, según los datos de la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, 7.452 fueron viajeros nacionales y 4.948 procedieron del extranjero.

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Estos viajeros realizaron un total de 20.501 pernoctaciones en los apartamentos turísticos de la ciudad. Los visitantes nacionales contabilizaron 12.242 noches, mientras que los internacionales realizaron 8.259.

La estancia media se situó en 1,65 noches, por encima de las 1,59 noches registradas en agosto de 2025. Por procedencia, los viajeros nacionales permanecieron una media de 1,64 noches, mientras que los extranjeros alcanzaron las 1,67 noches.

El nivel de ocupación de los apartamentos turísticos alcanzó el 48,66% durante el mes de agosto.

Salamanca concentra buena parte del turismo de apartamentos de la provincia El peso de la capital salmantina dentro de la provincia resulta especialmente significativo. Los 12.400 viajeros alojados en apartamentos turísticos en la ciudad representan el 72,18% de los 17.180 viajeros registrados en el conjunto de la provincia durante agosto.

En cuanto a las pernoctaciones, las 20.501 noches contabilizadas en la capital suponen el 60,72% de las 33.748 registradas en toda la provincia.

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La importancia de Salamanca también se refleja en el conjunto de Castilla y León. La ciudad concentra el 20,05% de los viajeros que utilizaron apartamentos turísticos en la comunidad y el 14,11% de las pernoctaciones.

De esta forma, Salamanca se sitúa como líder de Castilla y León en viajeros y pernoctaciones en apartamentos turísticos, una posición que también mantiene la provincia dentro de la comunidad.

Más de 100.000 viajeros en todos los alojamientos durante agosto Si se tienen en cuenta tanto los establecimientos hoteleros como los apartamentos turísticos, 102.559 viajeros llegaron a Salamanca durante agosto. De ellos, 61.216 fueron nacionales y 41.343 extranjeros.

Estos visitantes realizaron 148.460 pernoctaciones, un 1% más que en el mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones de viajeros nacionales alcanzaron las 90.739, con un crecimiento del 0,71%, mientras que las de los turistas extranjeros ascendieron a 57.721, un 1,44% más.

La estancia media conjunta en la ciudad durante agosto fue de 1,45 noches. En cuanto a la oferta de alojamiento, Salamanca contó con 7.367 plazas, de las que el 81,62% correspondieron a establecimientos hoteleros y el 18,38% a apartamentos turísticos.

Más de 534.000 viajeros hasta agosto En el acumulado de los ocho primeros meses de 2026, Salamanca recibió 534.156 viajeros, que realizaron un total de 857.606 pernoctaciones.