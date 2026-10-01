Cerrado uno de los accesos de la Plaza Mayor por la rotura en una tubería durante dos semanas

La rotura en una acometida de la Plaza Mayor ha obligado a cortar momentáneamente uno de los arcos de entrada al ágora salmantina. Este corte obligará a modificar el tránsito de vehículos que circulan por la zona, en su mayoría de carga y descarga, de cara a acceder al interior del icónico lugar.

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De cara a garantizar la seguridad ciudadana, se cortará totalmente el arco del Poeta Iglesia, siendo una de las entradas más amplias para los vehículos, por lo que podría ocasionar molestias a los trabajadores y establecimiento de la Plaza Mayor.