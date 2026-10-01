Los agentes medioambientales exigen la aprobación de un nuevo decreto de incendios forestales en Castilla y León.

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Varios profesionales se han reunido en la mañana de este jueves frente a las puertas de la delegación de la Junta en León donde han denunciado, según declaraciones recogidas por la Agencia ICAL, que se están “pisoteando sistemáticamente los derechos de los agentes medioambientales en Castilla y León”.

Lo que se pretende con la petición de este nuevo decreto es que se actualice el trabajo que deben desarrollar y que también se mejoren sus condiciones laborales, además de que se cumpla con la ley que ampara sus puestos de trabajos.

Desde el sindicato CSIF expresan que “tenemos un sistema de guardias de incendios que no tiene capacidad de respuesta ante los incendios de hoy y la última gran jugada de la Junta es decirnos, en octubre, cuando ha terminado el verano, cuántas guardias de incendios tenemos y cuánto vamos a cobrar por ellas. Es decir, primero trabajamos y luego nos dicen en qué condiciones hemos trabajado”.