El ITACYL publica una guía con recomendaciones para enfrentar al topillo campesino en la campaña de sementera

El ITACYL ha emitido un aviso informativo dirigido a los agricultores de la comunidad ante la posibilidad de que durante campaña de sementera 2026/27 se produzca un repunte de las poblaciones de este roedor.

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La campaña de sementera está a punto de comenzar y dado los graves daños que provoca el topillo en los cultivos, además de aumentar los riesgos sanitarios, desde el Obervatorio de Plagas y Enfermedades Agrícolas se insta a los agricultores ha extremar la vigilancia, además de animarlos a llevar a cabo una serie de medidas preventivas para el periodo otoño-invernal.

En la guía con las recomendaciones se indica la destrucción de galerías y nidos, así como la eliminación de la cubierta vegetal; evitar la práctica de la siembra directa en las parcelas donde se observe colonización; retrasar la siembra; mantener bandas de seguridad de 3 metros de ancho en los bordes de las parcelas; fomentar la presencia de árboles o elementos como cajas nidos para proporcionar guarida a sus depredadores o instalar posaderos temporales; también inundar las colonias mediante el apoyo de la cuba con una manguera.

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental también han enviado un escrito en el que explican que en la actualidad "el estado de sus poblaciones y la previsión de su evolución no permiten descartar la ocurrencia de uno de estos fenómenos durante la campana 2026/27. Por tanto, y en previsión de que los factores poblacionales y ambientales puedan finalmente ser favorables para la ocurrencia de repuntes demográficos que deriven en riesgos agrícolas y sanitarios".