Buscan a un hombre de 89 años desaparecido en Ledrada

Un hombre de 89 años, llamado Agustín, ha desaparecido este miércoles 30 de septiembre en la localidad de Ledrada.

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Efectivos de la Guardia Civil de los puestos de Béjar y Linares ya se encuentran desplegados en la zona realizando tareas de rastreo para dar con el paradero del varón lo antes posible.

Según informaciones comunicadas por la Guardia Civil de Salamanca, Agustín fue visto por última vez en la tarde de este miércoles sobre las 20:15 horas caminando en dirección a Ledrada por la carretera DSA-250, a la altura del paraje La Cervera.

Para que la ciudadanía pueda aportar pistas a las autoridades si lo encuentran, se ha detallado que llevaba puesto un pantalón de chandal negro, camisa de rayas azules y blancas y una chaqueta de chandal gris.

Agustín es usuario de la residencia de ancianos de la localidad y suele salir a pasear habitualmente por la zona.

La Guardia Civil facilita el contacto 062 para llamar si se tiene información sobre su paradero.

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