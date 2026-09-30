Más de 45 semáforos de Salamanca ya se han adaptado al nuevo Reglamento General de Circulación

Salamanca ya cuenta con 46 semáforos adaptados al nuevo Reglamento General de Circulación, que entra en vigor este jueves y que establece, con carácter general, que no deberán coincidir el ámbar intermitente para los vehículos y el verde fijo para los peatones.
La adaptación realizada por el Ayuntamiento de Salamanca afecta ya a 46 puntos semafóricos, lo que supone un 29,87 % del total de los existentes en la ciudad (de los 154 que hay)
El nuevo reglamento obliga a modificar la secuencia de funcionamiento de los semáforos para evitar que ambas señales coincidan. Ante esta situación, el Ayuntamiento, además, estudia la posibilidad de adelantar el inicio del verde intermitente de los peatones y ampliar su duración, de manera que los vehículos puedan pasar posteriormente a la fase de ámbar intermitente sin coincidir con el verde fijo peatonal.
La modificación que ya se ha llevado a cabo afecta a semáforos situados en distintos puntos de la ciudad, tanto en cruces como en pasos de peatones y glorietas. Entre los puntos que ya han sido adaptados se encuentran la avenida de los Maristas, el paseo de San Vicente, la avenida de Villamayor con la calle Alarcón, la avenida de Ramos del Manzano, el paseo de la Estación, la avenida de los Cipreses, la glorieta del Alto del Rollo o la avenida de Mirat.
También se incluyen diferentes puntos de Gran Vía, avenida de Portugal, carretera de Madrid, carretera de Ledesma, avenida de San Agustín, avenida de Saavedra y Fajardo, avenida de Italia y Camino de las Aguas, entre otros.
En total, el listado recoge 46 ubicaciones en las que ya se ha aplicado la adaptación. Estos puntos representan casi un 30 % de los semáforos de Salamanca, mientras que el resto tendrá que incorporar los cambios necesarios para ajustarse al nuevo Reglamento General de Circulación.
Todo ello, según fuente municipales, estudiado previamente con simulaciones y siempre garantizando la seguridad y la eficiencia en el tráfico. De hecho, la nueva regulación matiza que esta adaptación se deberá hacer “por norma general”, por lo que habrá algunos de estos semáforos que por determinadas características o situaciones habituales del tráfico no se adaptarán a la nueva normativa.
La lista completa de los semáforos adaptados es esta:
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Avenida de los Maristas (pasos de peatones)
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Paseo de San Vicente (paso de peatones)
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Avenida de Villamayor con calle Alarcón
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Avenida de Ramos del Manzano (paso de peatones)
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Crespo Rascón con calle Peña Primera
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Paseo de la Estación con calle Benito Pérez Galdós
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Avenida de los Cipreses con calle El Trébol
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Glorieta del Alto del Rollo
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Paseo de la Estación con calle Magallanes
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Avenida Alfonso VI con calle Conde Don Vela (paso de peatones)
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Avenida de los Comuneros con calle Guadalajara (paso de peatones)
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Avenida de San Agustín (paso de peatones del Colegio Agustinos)
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Carretera de Aldealengua (paso de peatones del instituto)
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Calle Jesús Arambarri con calle Nueva Zelanda
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Carretera de Aldealengua (paso de peatones de la Residencia San Juan)
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Paseo de la Estación con calle Los Zúñiga (paso de peatones)
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Calle Alfonso de Castro con calle Alonso de Ojeda
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Federico Anaya con calle Los Olmos (paso de peatones)
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Avenida de Mirat
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Gran Vía con plaza de la Constitución
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Avenida de Campoamor con Doctor Gómez Ulla y calle Méjico
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Gran Vía con calle Marquesa de Almarza
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Paseo del Tormes (paso de peatones)
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Avenida Juan Pablo II con calle Abastos
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Avenida Saavedra y Fajardo con Teso de la Feria
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Avenida Saavedra y Fajardo (paso de peatones)
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Avenida Saavedra y Fajardo con avenida Carlos I
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Carretera de Madrid con Vía Helmántica (paso de peatones)
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Calle Joaquín Rodrigo (paso de peatones del Campo de Tiro)
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Carretera de Madrid (paso de peatones)
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Carretera de Ledesma (pasos de peatones)
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Glorieta de Don Bosco
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Carretera de Fuentesaúco con calle Conde Orgaz
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Avenida de San Agustín (paso de peatones del Conservatorio)
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Avenida Carmen Martín Gaite con calle Luis Sala Balust
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Glorieta Obispo Bobadilla
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Glorieta Filiberto Villalobos
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Prolongación de la avenida de Portugal (paso de peatones)
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Calle Peña de Francia (paso de peatones)
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Avenida de Italia (paso de peatones)
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Avenida de Italia con calles Luis Vives y Antonio Espinosa
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Avenida de Portugal con calle Luis Vives (paso de peatones)
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Glorieta de las Bernardas
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Avenida Reina Berenguela con calle Montevideo
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Camino de las Aguas (paso de peatones)
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Camino de las Aguas con calle Alonso del Castillo