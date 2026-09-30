Más de 45 semáforos de Salamanca ya se han adaptado al nuevo Reglamento General de Circulación

Salamanca ya cuenta con 46 semáforos adaptados al nuevo Reglamento General de Circulación, que entra en vigor este jueves y que establece, con carácter general, que no deberán coincidir el ámbar intermitente para los vehículos y el verde fijo para los peatones.

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La adaptación realizada por el Ayuntamiento de Salamanca afecta ya a 46 puntos semafóricos, lo que supone un 29,87 % del total de los existentes en la ciudad (de los 154 que hay)

El nuevo reglamento obliga a modificar la secuencia de funcionamiento de los semáforos para evitar que ambas señales coincidan. Ante esta situación, el Ayuntamiento, además, estudia la posibilidad de adelantar el inicio del verde intermitente de los peatones y ampliar su duración, de manera que los vehículos puedan pasar posteriormente a la fase de ámbar intermitente sin coincidir con el verde fijo peatonal.

La modificación que ya se ha llevado a cabo afecta a semáforos situados en distintos puntos de la ciudad, tanto en cruces como en pasos de peatones y glorietas. Entre los puntos que ya han sido adaptados se encuentran la avenida de los Maristas, el paseo de San Vicente, la avenida de Villamayor con la calle Alarcón, la avenida de Ramos del Manzano, el paseo de la Estación, la avenida de los Cipreses, la glorieta del Alto del Rollo o la avenida de Mirat.

También se incluyen diferentes puntos de Gran Vía, avenida de Portugal, carretera de Madrid, carretera de Ledesma, avenida de San Agustín, avenida de Saavedra y Fajardo, avenida de Italia y Camino de las Aguas, entre otros.

En total, el listado recoge 46 ubicaciones en las que ya se ha aplicado la adaptación. Estos puntos representan casi un 30 % de los semáforos de Salamanca, mientras que el resto tendrá que incorporar los cambios necesarios para ajustarse al nuevo Reglamento General de Circulación.

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Todo ello, según fuente municipales, estudiado previamente con simulaciones y siempre garantizando la seguridad y la eficiencia en el tráfico. De hecho, la nueva regulación matiza que esta adaptación se deberá hacer “por norma general”, por lo que habrá algunos de estos semáforos que por determinadas características o situaciones habituales del tráfico no se adaptarán a la nueva normativa.

La lista completa de los semáforos adaptados es esta: