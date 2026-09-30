Un hombre de 45 años resulta herido tras salirse de la vía en La Alberca

Un hombre de 45 años ha resultado herido este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 3 de la DSA-270, en La Alberca.

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Tal y como informan medios oficiales, el Servicio de Emergencias 1-1-2 recibió el aviso a las 12:45 horas, informando de la salida de vía de un turismo. El ocupante pudo salir del vehículo por su propio pie, aunque fue necesaria asistencia sanitaria.