Topas refuerza la prevención frente a las drogas con su unidad canina

El Centro Penitenciario de Topas cuenta actualmente con un equipo cinológico propio dentro de la estrategia de Instituciones Penitenciarias para prevenir la entrada y el consumo de sustancias estupefacientes en las cárceles dependientes de la Administración General del Estado.

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La unidad canina de la prisión salmantina forma parte de los equipos especializados que trabajan en la detección de drogas en los centros penitenciarios y que pueden prestar apoyo a otros establecimientos de su entorno geográfico.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha destacado la importancia de reforzar las medidas de prevención frente al consumo de drogas dentro de las prisiones, como complemento a la labor que se desarrolla en el ámbito del tratamiento de las drogodependencias.

En este sentido, la detección de sustancias estupefacientes constituye una de las herramientas empleadas para prevenir su entrada y consumo en los centros penitenciarios.