Los embalses de Salamanca afrontan el nuevo año hidrológico con más de 300 hectómetros cúbicos almacenados

Los embalses de la provincia de Salamanca afrontan el inicio del nuevo año hidrológico 2026-2027 con unas reservas que permiten encarar los próximos meses con una situación de partida favorable, aunque la evolución de las precipitaciones será determinante de cara a la próxima campaña de riego.

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Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), el sistema Águeda ha cerrado el mes de septiembre con un almacenamiento conjunto de 64,3 hectómetros cúbicos. Dentro de este sistema, el embalse del Águeda alcanza el 64,1% de su capacidad, mientras que el de Irueña se encuentra al 49,4%.

Por su parte, el embalse de Santa Teresa, perteneciente al sistema Tormes, finaliza la campaña de riego con 236,3 hectómetros cúbicos almacenados, lo que representa el 47,6% de su capacidad. Este registro es ligeramente inferior al alcanzado hace doce meses.

La situación de las reservas en Salamanca se enmarca en un escenario general en el que los embalses gestionados por la CHD comienzan el nuevo año hidrológico con 1.149,7 hectómetros cúbicos, el 40,3% de su capacidad, por encima de la media de los últimos veinte años.

La campaña de riego, que se desarrolla entre abril y septiembre, ha concluido con las necesidades de recurso atendidas con normalidad en la cuenca. La CHD prevé además atender las peticiones de riegos extraordinarios hasta el 15 de octubre, siempre que no se haya consumido la dotación máxima asignada.

De manera excepcional, este plazo podría ampliarse en aquellos casos en los que exista una petición suficientemente justificada y motivada. No obstante, el organismo de cuenca recuerda que prolongar los riegos con niveles bajos de almacenamiento puede afectar a la eficiencia del sistema.

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