¡50 años casados y los que quedan!

No siempre se cumplen 50 años de casados, así ha quedado demostrado durante la mañana de este jueves, 1 de octubre, en Salamanca. Un total de 49 matrimonios han hecho gala de todos estos años en los que han demostrado cómo con respeto, paciencia y aguantar los peores momentos, son claves para durar tantos años juntos.

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El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado lo que se festejaba este mismo día, donde “no solo es un día bonito para ustedes, sino que también lo es para la ciudad”, luciendo Salamanca “sus mejores galas” para disfrutar de este acontecimiento.

Con una misa previa en la Catedral de Salamanca, se han dirigido hasta el Casino para hacer entrega de una placa conmemorativa del momento, remarcando los años de historia que han construido mutuamente.

Salamanca24horas ha querido conocer de cerca cuáles son los secretos para una vida de casamiento tan duradera, con tres matrimonios en los que se ha podido apreciar el pasar del tiempo y afrontar los vaivenes vitales y obstáculos que se ponen por delante.

Bodas De Oro De 49 Matrimonios Celebradas En Salamanca Este 20263

Manuel y Domi, y María Ángeles y Santiago, son dos matrimonios que cumplen 50 años. Lo más curioso, quizá, es que las dos mujeres son hermanas, sumándose ambas a una celebración tan especial que quedará en la memoria de ambas parejas, como en la de las familias de ellas. Ante el secreto de cara a poder cumplir 50 años de casados, han explicado que “seguimos las normas de querernos, respetarnos y saber compaginar ambas vidas”. Además, han añadido que “hay que pensar en los valores morales y hay que formar siempre un equipo”.

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Otra historia es la de José Manuel Calvo y Felicidad Blanco, que llevan casados desde los 21 años. Entre los consejos que destacan están el de la “confianza, amor y respeto”, destacando que “es un crisol de cosas, con mucha paciencia siempre, pero eso a cualquier edad”. Además, ha añadido otro punto clave, el de “admirar al compañero y que le digas que no puedes encontrar a nadie como él”.